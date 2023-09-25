МИД КНР призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин заявил, что правительство страны считает необходимой организацию объективного и профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин заявил, что правительство страны считает необходимой организацию объективного и профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
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