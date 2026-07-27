Журналиста Hromadske задержали в Киеве и направили на военно-врачебную комиссию

Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве задержали журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата, который занимался расследованиями о коррупции в правоохранительных органах Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии