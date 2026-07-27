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Газета.ру

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Журналиста Hromadske задержали в Киеве и направили на военно-врачебную комиссию

Журналиста Hromadske задержали в Киеве и направили на военно-врачебную комиссию

Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве задержали журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата, который занимался расследованиями о коррупции в правоохранительных органах Украины.

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