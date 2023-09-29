Гороскоп на октябрь 2023: непринужденный и ленивый месяц ожидает многие знаки китайского зодиака

Октябрь 2023 года будет непринужденным и ленивым месяцем для многих знаков китайского зодиака. Это будет вызовом для тех, кто чрезвычайно активен и не может усидеть на месте, не имея в голове ничего продуктивного.
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