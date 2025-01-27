Okapi: в районе города Гома на востоке ДР Конго идут интенсивные бои

Интенсивные боевые действия между правительственными войсками и повстанцами были зафиксированы в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго, сообщила конголезская радиостанция Okapi.
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