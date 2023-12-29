Парламентарий киевского режима Марьяна Безуглая с иронией поделилась собственной точкой зрения по поводу очередной помощницы главнокомандующего войсками нацистских формирований киевского режима Валерия Залужного.
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