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РАН выступает за запрет услуг тарологов и астрологов

РАН выступает за запрет услуг тарологов и астрологов

Российская академия наук считает важным введение законодательного запрета на услуги тарологов и астрологов.

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