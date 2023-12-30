РИА Новости/Антон Вергун Кассетные боеприпасы, которые Запад поставляет Украине, является незаконным оружием, которое ВСУ применили при атаке на Белгород.
В США рассказали, почему Запад молчит об атаках ВСУ на Белгород
Комментарии
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vs
valera sekov
Удар по Чехий, Токуда пришли боеприпаси...
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3 час.
Л
Людмила
Эй вы там на верху, а не слабо ударить по хохлам кассетными снарядами, или им выписали охранную грамоту !!!!??? А потом по грязным чехам, Прага должна на себе прочувствовать и испытать своё вооружение, что бы горели в аду вечно.
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1 час.
Александр _
Причем тут Совбез ООН, снова мнение запада - бить пора по центрам принятия решений и верхушке украинских головорезов. Доколе они в открытую будут нам угрожать и безнаказанно убивать наших людей? Доколе будем выслушивать отговорки о том, что виновные будут наказаны? Не пора или уже наказывать?
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51 мин.
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