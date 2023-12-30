В США рассказали, почему Запад молчит об атаках ВСУ на Белгород

Эй вы там на верху, а не слабо ударить по хохлам кассетными снарядами, или им выписали охранную грамоту !!!!??? А потом по грязным чехам, Прага должна на себе прочувствовать и испытать своё вооружение, что бы горели в аду вечно.

Александр _

Причем тут Совбез ООН, снова мнение запада - бить пора по центрам принятия решений и верхушке украинских головорезов. Доколе они в открытую будут нам угрожать и безнаказанно убивать наших людей? Доколе будем выслушивать отговорки о том, что виновные будут наказаны? Не пора или уже наказывать?