Стоимость Chrome в случае продажи может составить до $20 млрд

Стоимость Chrome в случае продажи может составить до $20 млрдБраузер Chrome компании Alphabet Inc . может быть продан за $20 млрд, если судья согласится на предложение Министерства юстиции о продаже бизнеса, что станет историческим наступлением на одну из крупнейших в мире технологических компаний, пишет Bloomberg .