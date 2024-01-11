Что на самом деле скрывает в себе египетская «мумия сокола». Очень долго этот музейный экспонат из Египта находился в британском музее Мейдстоун, подписанный как «Мумия сокола, эпоха Птолемеев (IV–I веках до н.
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