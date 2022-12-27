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Туктамышева о контроле веса: «Сказала себе: все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о питании. – Считается, что с возрастом все сложнее бороться с весом.

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