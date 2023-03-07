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Украина к концу зимы зафиксировала невероятный рекорд

Украина к концу зимы зафиксировала невероятный рекорд

Украина не просто смогла пережить зиму, но даже зафиксировала превышение объемов производственных мощностей и излишки топлива, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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