Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин включены в регистрируемый пул тестирования РУСАДА

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопинговго агентства (РУСАДА). Также в национальном регистрируемом пуле тестирования на первый квартал 2025 года продолжают оставаться Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.
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