«Дурной вкус»: Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии странами Прибалтики

Политика как она есть

У стран Прибалтики «дурной вкус». Так прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч с Евросоюзом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.