«Дурной вкус»: Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии странами Прибалтики

У стран Прибалтики «дурной вкус». Так прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч с Евросоюзом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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