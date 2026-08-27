Технологический форум HKU свяжет лабораторные исследования с рыночным спросом

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Инженерный факультет Гонконгского университета (официальный сайт) в субботу запустил новую серию форумов, цель которой — связать лабораторные исследования с рыночным спросом и стимулировать рост инновационной и технологической экосистемы в Гонконге и более широком районе Гуандун-Гонконг-Макао (Большого залива).