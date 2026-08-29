Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Она закричала, а потом побежала к нам". Жестокое убийство капитана ВС России. Подозреваемый - мигрант

"Она закричала, а потом побежала к нам". Жестокое убийство капитана ВС России. Подозреваемый - мигрант

Жестокое убийство произошло ночью в московском парке: женщина получила смертельное ранение ножом, когда возвращалась домой.

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