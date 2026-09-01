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Регионы России

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«Одноклассники» запустили проект «Народный учебник» ко Дню знаний

«Одноклассники» запустили проект «Народный учебник» ко Дню знаний

Социальная сеть «Одноклассники» ко Дню знаний представила проект «Народный учебник», в котором более шести тысяч пользователей поделились своими главными жизненными уроками.

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