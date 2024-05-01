Макрон приказал поднять в небо французские ядерные заряды для сдерживания России

Президент Франции Макрон, по всей видимости, стал жертвой проявлений амнезии. Еще в феврале 2023 года, когда Россия заявила о приостановке своего участия в СНВ, Париж уведомил, что его ядерные силы никоим образом не угрожают нашей стране, и не стоит их вообще учитывать при определении стратегии безопасности.