Макрон приказал поднять в небо французские ядерные заряды для сдерживания России

Президент Франции Макрон, по всей видимости, стал жертвой проявлений амнезии. Еще в феврале 2023 года, когда Россия заявила о приостановке своего участия в СНВ, Париж уведомил, что его ядерные силы никоим образом не угрожают нашей стране, и не стоит их вообще учитывать при определении стратегии безопасности.
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