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СССР-Россия

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Макрон приказал поднять в небо французские ядерные заряды для сдерживания России

Макрон приказал поднять в небо французские ядерные заряды для сдерживания России

Президент Франции Макрон, по всей видимости, стал жертвой проявлений амнезии. Еще в феврале 2023 года, когда Россия заявила о приостановке своего участия в СНВ, Париж уведомил, что его ядерные силы никоим образом не угрожают нашей стране, и не стоит их вообще учитывать при определении стратегии безопасности.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Опять французкий лягушонок - Макрон не туда прыгнул и теперь начнет петлять объясняя свои прыжки. РВСН.
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14 час.
Маша Иванова
А результат последствий-он просчитал?????????????
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14 час.
И
Иринушка
Макронишка готовит себе будущее теплое местечко при хозяине. А что будет с францией ему по фигу.
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10 час.

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