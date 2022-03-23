«"Табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — Касперская ожидает возвращения IT-специалистов в Россию

Сооснователь «Лаборатории Касперского», глава группы InfoWatch Наталья Касперская в ходе выступления в Госдуме заявила, что за последний месяц Россию покинули «табуны» IT-специалистов, однако со временем они вернутся.
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