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«"Табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — Касперская ожидает возвращения IT-специалистов в Россию

«"Табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — Касперская ожидает возвращения IT-специалистов в Россию

Сооснователь «Лаборатории Касперского», глава группы InfoWatch Наталья Касперская в ходе выступления в Госдуме заявила, что за последний месяц Россию покинули «табуны» IT-специалистов, однако со временем они вернутся.

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