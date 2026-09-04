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Скандал разгорелся вокруг министра обороны Эстонии

Скандал разгорелся вокруг министра обороны Эстонии

Страна НАТО потеряла одного из самых грозных своих бойцов. Скандал гремит вокруг министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который был известен своей беззаветной поддержкой Украины.

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