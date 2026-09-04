Скандал разгорелся вокруг министра обороны Эстонии

Страна НАТО потеряла одного из самых грозных своих бойцов. Скандал гремит вокруг министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который был известен своей беззаветной поддержкой Украины.
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