Шэньчжэнь и Сингапур запустили платформу трансграничной передачи данных

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В фирменном магазине китайского производителя дронов DJI в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) британская туристка Аннабель Грейнджер увлеченно фотографировала продукты, чтобы поделиться ими с друзьями на родине.