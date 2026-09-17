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Царьград

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Gas Infrastructure Europe: запасы газа в ЕС достигли 68,66% к 15 сентября

Gas Infrastructure Europe: запасы газа в ЕС достигли 68,66% к 15 сентября

К 15 сентября запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 68,66%, сообщила Gas Infrastructure Europe.

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