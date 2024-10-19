Гарантии на любовь не существует

В современном обществе потребления многие считают, что и чувства попадают в подобную сферу. Когда потенциальный партнёр рассматривается не как уникальная личность, а исключительно как своя инвестиция, или хуже – товар в магазине.
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