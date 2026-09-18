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В Йеллоустоуне из гидротермальных зон извлекли более 20 тысяч единиц мусора

В Йеллоустоуне из гидротермальных зон извлекли более 20 тысяч единиц мусора

Из гидротермальных зон Йеллоустоуна достали более 20 100 единиц мусора, 5 600 камней и палок и свыше 280 головных уборов.

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