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День города – 2026 в Саратове: программа мероприятий

День города – 2026 в Саратове: программа мероприятий

В эти выходные Саратов отмечает День города. Какие мероприятия запланированы в честь праздника, смотрите в материале «ФедералПресс».

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