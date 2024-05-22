«…это беременность»: известный врач прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк

Последние пять лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой формой рака головного мозга. Сложность лечения болезни заключается в том, что глиобластома очень быстро растет в тканях, поэтому вырезать хирургическим путем ее просто невозможно.
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