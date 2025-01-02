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Мирра Андреева о тренере Кончите Мартинес: «Работать со мной бывает нелегко. Она хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше»

Мирра Андреева о тренере Кончите Мартинес: «Работать со мной бывает нелегко. Она хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше»

– Приятно наблюдать за твоим развитием и продвижением. – Спасибо Кончите. Она помогала мне прогрессировать, так что спасибо ей.

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