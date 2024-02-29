СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Ужас, Горский. Месяц уже минимум вам талдычат одно и тоже - а вы все НИКАК!. Кто вам сказал что я НЕдоценена?  Я уже ...Чем был Большой т...
  • Елена Киршанская
    Молодец, Помойлов. зачетный "каминг-аут" -  тебе уже и пострелять захотелось. А стрелки перевести - как всегда на дру...Чем был Большой т...
  • Елена Киршанская
    Само собой, Горский. ИХ работяги не выдержали. Пытались их привлечь на строительстве тракторного - сбежали. А наши - ...Чем был Большой т...

Зачем трио кандидатов участвует в выборах?

Вы  будете  смеяться,    но  сейчас     на     центральных   каналах  идут  так  называемые  дебаты   так  называемых   кандидатов  в президенты,  в  коих  Президент  Путин,  разумеется,  не  участвует  -   ему  некогда,  у  него  и  так дел   хватает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх