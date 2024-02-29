Зачем трио кандидатов участвует в выборах?

Вы будете смеяться, но сейчас на центральных каналах идут так называемые дебаты так называемых кандидатов в президенты, в коих Президент Путин, разумеется, не участвует - ему некогда, у него и так дел хватает.
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