Термоядерная реакция простыми словами

Привет Сегодня я расскажу вам о том, что такое термоядерная реакция, как она происходит и почему это вообще важно знать?☢️ Что это такое? Все в нашем мире состоит из атомов, каждый из которых содержит внутри себя ядро.
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