Эта ракета доставит людей на Марс? Опубликованы первые фото SpaceX Starship S33 — космического корабля Starship второго поколения

В Сети появились фото прототипа ракеты SpaceX Starship второго поколения. Снимки опубликовал пользователь соцсети X (Twitter), осуществляющий едва ли не постоянный мониторинг того, что появляется на взлетных площадках американской компании.
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