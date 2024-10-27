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Эта ракета доставит людей на Марс? Опубликованы первые фото SpaceX Starship S33 — космического корабля Starship второго поколения

Эта ракета доставит людей на Марс? Опубликованы первые фото SpaceX Starship S33 — космического корабля Starship второго поколения

В Сети появились фото прототипа ракеты SpaceX Starship второго поколения. Снимки опубликовал пользователь соцсети X (Twitter), осуществляющий едва ли не постоянный мониторинг того, что появляется на взлетных площадках американской компании.

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