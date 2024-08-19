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Пожалуйста, не плащ: в России начала дорожать верхняя одежда

Пожалуйста, не плащ: в России начала дорожать верхняя одежда

В России, не дожидаясь осеннего сезона, начали расти средние цены на верхнюю одежду. За полгода стоимость курток увеличилась на 11,5%, плащей — на 17%, пальто — на 6%, жилетов — на 14%, следует из данных госсистемы маркировки «Честный знак».

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