Пожалуйста, не плащ: в России начала дорожать верхняя одежда

В России, не дожидаясь осеннего сезона, начали расти средние цены на верхнюю одежду. За полгода стоимость курток увеличилась на 11,5%, плащей — на 17%, пальто — на 6%, жилетов — на 14%, следует из данных госсистемы маркировки «Честный знак».