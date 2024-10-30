«Позорная страница в истории футбола» Побои, оскорбления и унижения. Каким был самый жесткий и грубый чемпионат мира?

Переломы и сотрясения, загубленные карьеры игроков и судей, провокации на уровне правительств участвующих стран — таким был футбольный чемпионат мира 1962 года в Чили — вероятно, самый скандальный в истории.
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