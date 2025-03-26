Супружеская пара приютила всех стариков в селе под Суджей во время оккупации ВСУ

РИА Новости: Муж и жена приютили у себя всех стариков в Казачьей Локне В селе Казачья Локня под Суджей супружеская пара приютила у себя всех стариков во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области.
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