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ВС РФ сжимают полукольцо охвата Константиновки - освобождены территории к западу от Яблоновки и в районе Русина Яра

ВС РФ сжимают полукольцо охвата Константиновки - освобождены территории к западу от Яблоновки и в районе Русина Яра

Российские Вооружённые силы продолжают наступление в зоне специальной военной операции. Русский солдат безотносительно происходящего в тылу продолжает ежедневно выполнять боевую работу, которая, оставаясь, насколько это возможно, трудной, приносит результат на поле боя.

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