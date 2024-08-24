Страна и люди
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Страна и люди

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TF1: Дурова задержали за отказ сотрудничать с французскими властями

TF1: Дурова задержали за отказ сотрудничать с французскими властями

Предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции в связи с отказом сотрудничать с французскими властями по поводу публикуемого контента в соцсети Telegram, сообщает телеканал TF1.

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