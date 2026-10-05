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«Молятся на Трампа»: выяснилось, кто больше всех выиграл из-за войны в Иране

«Молятся на Трампа»: выяснилось, кто больше всех выиграл из-за войны в Иране

Война в Иране стала золотой жилой для владельцев танкеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации отмечается, что в феврале этого года аренда супертанкера на Ближнем Востоке стоила $50 тысяч в сутки, а сейчас – $1,4 миллиона.

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