Любопытно, однако

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Скажем «прощай» Вашингтонскому консенсусу: коммунисты внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ и Всемирного банка

Скажем «прощай» Вашингтонскому консенсусу: коммунисты внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ и Всемирного банка

Не прошло и года с момента начала СВО и срывания всех масок с наших «дорогих партнеров» вне и внутри страны, как до определенных политических сил начало доходить, как использовать навсегда изменившееся положение вещей в геополитике и экономике.

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