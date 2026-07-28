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The Eurasia Daily news agency

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Reparations after SMO: Russia will not squeeze pennies from the defeated enemy

Reparations after SMO: Russia will not squeeze pennies from the defeated enemy

After SMO, Russia is unlikely to be interested in reparations, it will rather develop on Ukraine needs agriculture to export agricultural products and thus compensate for its costs for the special operation, said political analyst Rostislav Ishchenko.

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