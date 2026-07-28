After SMO, Russia is unlikely to be interested in reparations, it will rather develop on Ukraine needs agriculture to export agricultural products and thus compensate for its costs for the special operation, said political analyst Rostislav Ishchenko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)