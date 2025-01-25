Госсекретарь США приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней

Военное финансирование Израиля и Египта продолжитсяГоссекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов зарубежной помощи на 90 дней, сообщает газета Politico.
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