“The U.S. Justice Department on Tuesday gave California officials 48 hours to review a list of alleged noncitizen voters or face legal action, part of an unprecedented effort to find evidence of voter fraud ahead of next month’s elections,” Reuters reports.
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