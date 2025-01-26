Управление МВД России по г.Казани и Общественный Совет управления присоединилось к акции «Студенческий десант»

В рамках акции «Студенческий десант» сотрудники Управления МВД России по г.Казани совместно с представителем Общественного Совета встретились со студентами Российского государственного университета правосудия и Казанского филиала Всероссийского государственного института Минюста России.
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