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Управление МВД России по г.Казани и Общественный Совет управления присоединилось к акции «Студенческий десант»

В рамках акции «Студенческий десант» сотрудники Управления МВД России по г.Казани совместно с представителем Общественного Совета встретились со студентами Российского государственного университета правосудия и Казанского филиала Всероссийского государственного института Минюста России.

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