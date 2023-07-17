ЭРДОГАН ГОТОВИТ ФЛОТ К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ? ПРОРОЧЕСТВА АФОНСКОГО СВЯТОГО СБЫВАЮТСЯ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Туркам надо помнить всегда, что в свое время сказал Громыко что советскому флоту не нужен пролив Босфор для выхода в Средиземное море. Это было странно для американцев. Как так?! Босфор - единственных пролив в Средиземное море, других нет! Всего лишь два залпа и кроме Босфора появятся еще проливы, правда не уверен, останется ли Стамбул!...