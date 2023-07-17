МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Шумим, братцы, шумим. А гадюшник живет и воняет."СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ...
  • Александр Ткаченко
    Пархатых на историческую родину, с полной конфискацией, наворованного."СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Кто такой «Перфоманс»? Уже принят закон о защите русского языка! Кто такой «Контент»? Это я к тому, что н..."СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ...

ЭРДОГАН ГОТОВИТ ФЛОТ К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ? ПРОРОЧЕСТВА АФОНСКОГО СВЯТОГО СБЫВАЮТСЯ

ЭРДОГАН ГОТОВИТ ФЛОТ К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ? ПРОРОЧЕСТВА АФОНСКОГО СВЯТОГО СБЫВАЮТСЯ

ФОТО: BIGKNELL/SHUTTERSTOCK.COM АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Пленные "азовцы"* вернулись воевать на Украину, натовские снаряды летят на русские города, договорённости в Стамбуле обернулись кровавой Бучей, наращиванием военных поставок Запада для ВСУ и тысячами жертв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Туркам надо помнить всегда, что в свое время сказал Громыко что советскому флоту не нужен пролив Босфор для выхода в Средиземное море. Это было странно для американцев. Как так?! Босфор - единственных пролив в Средиземное море, других нет! Всего лишь два залпа и кроме Босфора появятся еще проливы, правда не уверен, останется ли Стамбул!...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх