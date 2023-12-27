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В Херсонской области появилась система "Мобильный избиратель"

В Херсонской области появилась система "Мобильный избиратель"

Херсонцы смогут проголосовать на выборах в максимально удобном для них месте.Власти Херсонской области сообщают, что в регионе стала доступна система "Мобильный избиратель", который позволит херсонцам проголосовать на выборах в удобном для себя месте вне зависимости от точки проживания.

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