В Херсонской области появилась система "Мобильный избиратель"

Херсонцы смогут проголосовать на выборах в максимально удобном для них месте.Власти Херсонской области сообщают, что в регионе стала доступна система "Мобильный избиратель", который позволит херсонцам проголосовать на выборах в удобном для себя месте вне зависимости от точки проживания.