Ядерный реванш США: догнать и обогнать Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ1375 прочтений 3 дня назад Сергей Савчук В Вашингтоне еще не произошла смена рулевых, а все энергетическое сообщество уже стоит на ушах в ожидании революции и нового рывка, который окончательно закрепит за Штатами статус главной энергоресурсной базы.