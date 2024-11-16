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Ядерный реванш США: догнать и обогнать Россию

Ядерный реванш США: догнать и обогнать Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ1375 прочтений 3 дня назад Сергей Савчук В Вашингтоне еще не произошла смена рулевых, а все энергетическое сообщество уже стоит на ушах в ожидании революции и нового рывка, который окончательно закрепит за Штатами статус главной энергоресурсной базы.

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