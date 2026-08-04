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Мнение: «Европейские элиты думают, что им удастся дожать Россию, а потому внутренними вопросами не занимаются», – Александр Песке

Мнение: «Европейские элиты думают, что им удастся дожать Россию, а потому внутренними вопросами не занимаются», – Александр Песке

Журналист, основатель и издатель журнала «Русская Швейцария» Александр Песке в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление министра труда ФРГ Бербель Бас, которая назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической.

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