Мнение: «Европейские элиты думают, что им удастся дожать Россию, а потому внутренними вопросами не занимаются», – Александр Песке

Журналист, основатель и издатель журнала «Русская Швейцария» Александр Песке в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление министра труда ФРГ Бербель Бас, которая назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической.
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