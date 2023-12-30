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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Не спешите закрывать бизнес! Всегда есть выход!

В жизни каждого предпринимателя в определенные периоды существования его бизнеса может встать вопрос: закрывать компанию или попытаться ее спасти? И здесь важно понимать, что есть ряд признаков, которые помогут вам определить, что делать дальше.

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