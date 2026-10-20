© PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOMВ интернете все чаще появляются сайты, где можно просматривать товары и добавлять их в корзину, но так и не завершать покупку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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