Отдых в Турции потерял свое конкурентное преимущество из-за инфляции и роста цен

Туризм в Турции стал менее привлекательным для россиян из-за роста цен на гостиничные номера. По словам президента Ассоциации туристических агентств Турции Измира Киванча Мерича, стоимость жизни в Турции за год выросла еще на 73%, что сделало ее менее конкурентоспособной по сравнению с другими направлениями, такими как Египет, Тунис и Греция.