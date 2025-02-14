Земля остаётся в потоке солнечного ветра: что происходит с геомагнитным полем

Индекс Kp, который характеризует уровень геомагнитной активности, колеблется в диапазоне 4–4.5. Для начала магнитной бури необходимо, чтобы индекс достиг отметки 5 единицНачиная с конца прошлой недели, Земля продолжает движение внутри потока быстрого солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры на Солнце.
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