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Земля остаётся в потоке солнечного ветра: что происходит с геомагнитным полем

Земля остаётся в потоке солнечного ветра: что происходит с геомагнитным полем

Индекс Kp, который характеризует уровень геомагнитной активности, колеблется в диапазоне 4–4.5. Для начала магнитной бури необходимо, чтобы индекс достиг отметки 5 единицНачиная с конца прошлой недели, Земля продолжает движение внутри потока быстрого солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры на Солнце.

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