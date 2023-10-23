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Офицеров-летчиков в Армавире едва не накормили отравленным тортом

Офицеров-летчиков в Армавире едва не накормили отравленным тортом

Выпускникам, праздновавшим 20-летие окончания учебы, привезли торт и виски с ядом.Отравленный торт и алкогольный напиток привезли от анонимного отправителя военным специалистам, которые собрались на празднование 20-летия окончания авиационного училища в Армавире.

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