Пронько обратился к Байдену: "Браво, валите навсегда из России!"

Сейчас они все говорят о так называемом временном варианте. Нет, валите от нас навсегда! Обойдёмся без вашего фаст-фуда! Наши дети и внуки, которых вы подсадили на свою вредную продукцию благодаря агрессивной рекламной кампании, будут здоровее.