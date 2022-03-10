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Пронько обратился к Байдену: "Браво, валите навсегда из России!"

Пронько обратился к Байдену: "Браво, валите навсегда из России!"

Сейчас они все говорят о так называемом временном варианте. Нет, валите от нас навсегда! Обойдёмся без вашего фаст-фуда! Наши дети и внуки, которых вы подсадили на свою вредную продукцию благодаря агрессивной рекламной кампании, будут здоровее.

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